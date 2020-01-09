Wildberries запустил продажи в Евросоюзе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский онлайн-ретейлер Wildberries вышел на рынок Евросоюза, запустив интернет-магазин в Польше. Об этом говорится в сообщении компании.

Витрина для европейской аудитории будет работать на отдельном домене wildberries.eu на польском и на английском языках. В настоящее время европейской аудитории для заказа доступны товары более 13,5 тыс. брендов. "В дальнейшем ассортимент будет расширяться: компания предложит покупателям еще больше различных товаров из России и других стран", - говорится в сообщении.

Компания планирует открыть в Польше около 100 фирменных пунктов выдачи заказов, первый уже работает в Варшаве.

"Wildberries активно расширяет географию своего присутствия: сегодня мы работаем не только в странах ЕАЭС, но и на территории Европейского союза. Открытие продаж в Польше стал следующим этапом реализации нашей международной стратегии. Российские производители, с которыми мы сотрудничаем, получили доступ к новому крупному рынку через Wildberries", - прокомментировал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

Wildberries - онлайн-ретейлер на территории стран ЕАЭС, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании после выхода на рынок ЕС охватывает шесть стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Польшу.

Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,3 млн товаров: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги. Около 40% товаров произведены в России.

Оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% и достиг 118,7 млрд рублей, за девять месяцев 2019 года - на 84%, до 140 млрд рублей. В октябре стало известно, что ретейлер намерен во II квартале 2020 года начать строительство распределительного центра в Словакии. Инвестиции в строительство составят €200 млн.