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"Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений

Гендиректор компании Сергей Горьков также отметил, что выработана новая стратегия и сформирована профессиональная команда

ГОРКИ, 9 января. /ТАСС/. "Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений. Об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву сообщил генеральный директор - председатель правления компании Сергей Горьков.

Руководитель компании на встрече с председателем правительства рассказал об итогах работы за минувший год. По его словам, "все производственные процессы нормализованы, выработана новая стратегия, сформирована новая профессиональная команда и сейчас идет внедрение новых, современных процессов - как производственных, так и управленческих".

"В целом результаты хорошие. За последний год "Росгеология" открыла 40 месторождений. Это хороший залог для роста ВВП на будущее", - сказал он.

Медведев поинтересовался, о каких именно месторождениях идет речь. Горьков пояснил, что "это разные месторождения - редкоземельные металлы, золото, серебро, нефть и газ, новые месторождения по алмазам". "Достаточно большой спектр, причем на всей территории Российской Федерации - от Чукотки фактически до Калининграда", - добавил он.

Глава кабмина также спросил Горькова о персонале компании, которую он возглавляет. Тот ответил, что в "Росгеологии" работают порядка 30 тыс. человек. "Это большой отряд высококвалифицированных специалистов. Естественно, от успешности работы этих людей, специалистов, которые работают в системе "Росгеологии" в целом, зависит успех очень многих производственных начинаний, которые в нашей стране происходят, - прокомментировал Медведев. - Надеюсь, что вы всем этим будете заниматься активно".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГорьков, Сергей Николаевич
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