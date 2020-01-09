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"Нафтогаз" назвал новый контракт с "Газпромом" самым выгодным для Украины за всю историю

Как отметили в компании, впервые за историю независимости у страны есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые "Газпром" должен платить вне зависимости от того, использует они их или нет
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© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Украина довольна условиями газового контракта с "Газпромом" и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украина" Юрий Витренко.

"Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ("Газпром" - прим. ТАСС) должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет", - пояснил Витренко.

Он также добавил, что российская компания будет платить за резервированные мощности, а не за количество газа, фактические поступающее в ходе транзита в Европу. "Несмотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы", - отметил Витренко.

О прямых поставках

Как заявил Витренко, Украина не проводит с российской стороной переговоры о прямых поставках газа. "Никаких новых договоренностей [о прямых поставках газа из России на Украину] или договорного процесса нет. Со стороны "Нафтогаза" разговора про прямые поставки нет", - отметил он.

При этом он добавил, что законодательно этот процесс не запрещен. "Но нет и законодательных ограничений, чтобы все пользователи системы пришли к оператору и забронировали мощности", - признал он.

По словам Витренко, газовый транзитный контракт между Украиной и Россией будет корректироваться в случае изменений в европейском законодательстве.

"В контракте есть условия о том, что в случае изменений в европейских правилах, контракт должен быть приведет к этим измененным европейским правилам. Таким образом мы обеспечили [позицию], в соответствие с которой и дальше этот контракт будет полностью соответствовать европейским правилам", - отметил Витренко.

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