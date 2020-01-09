Киев подтвердил виртуальный реверс российского газа из Европы

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил, что Украина получает российский газ по виртуальному реверсу из Европы. Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции.

"Сейчас, когда Украина имеет контракт с "Газпромом" на транзит в страны Европы, нам проще импортировать газ по так называемому виртуальному реверсу", - сказал Макогон.

Он объяснил, что российский газ может не транспортироваться в Европу, а по договору с европейским оператором может быть выкуплен на территории Украины.

Макогон не исключает, что российский "Газпром" в будущем вернется к использованию украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). "Надеюсь что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом" возможно, что уже "Нафтогаз" вернется к вопросу в области хранения газа в наших ПХГ", - заявил Макогон. "Однозначно коммерческий интерес "Газпрома" к этим мощностям есть", - считает глава компании "Оператор ГТС Украины".

На той же пресс-конференции исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания не ведет переговоры с "Газпромом" о возобновлении прямых поставок газа.

"Нафтогаз" не покупает газ напрямую у "Газпрома" с 26 ноября 2015 года. Тогда причиной прекращения отношений между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" стала несогласованность в цене на газ.

В канун Нового года Украина и Российская Федерация договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м - с 2021 по 2024 годы.