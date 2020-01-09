РЖД в 2019 году увеличили перевозки до 1,2 млрд пассажиров

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) перевезли в 2019 году 1,2 млрд пассажиров, что на 3,4% превышает показатель предыдущего года, говорится в сообщении компании.

В дальнем следовании РЖД перевезли 116,5 млн пассажиров или на 5,6% больше, чем годом ранее. В пригородном сообщении перевезено 1,08 млрд пассажиров, что на 3,2% больше, чем в 2018 году.

В декабре 2019 года, по оперативным данным, перевезено около 99 млн пассажиров, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Фактический объем перевозок по итогам года совпал с ожиданиями компании. Ранее на годовом итоговом заседании правления РЖД глава холдинга Олег Белозеров говорил, что отметка в 1,2 млрд человек станет максимумом за последние 11 лет. В 2018 году РЖД перевезли 1,155 млрд пассажиров.

Как говорится в пресс-релизе холдинга, пассажирооборот на сети РЖД в 2019 году вырос на 3,2% к уровню предыдущего года и достиг 133,5 млрд пасс-км.