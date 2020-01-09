Кехман обжаловал взыскание с него более 7 млрд рублей долгов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Бывший бизнесмен, а также художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман обжаловал решение Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, который выдал кредиторам исполнительные листы на принудительное взыскание с него более 7 млрд руб. долгов. Об этом говорится в материалах суда.

"Апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 декабря 2019 года. Заявитель - Кехман Владимир Абрамович", - говорится в материалах суда.

В декабре 2019 года "Сбербанк" добился в арбитраже Петербурга выдачи исполнительного листа на взыскание с Кехмана более 4,2 млрд руб, "Промсвязьбанку" суд постановил выдать лист на взыскание с должника более 1,6 млрд руб., а фирме "Аквамарин" - на сумму более 1,4 млрд руб.

Кехман ранее был признан банкротом Высоким судом Лондона и просил российский суд признать действительным это решение на территории РФ, но ему было отказано в трех инстанциях. Позже суд в России также признал его банкротом. Летом прошлого года суд в Санкт-Петербурге завершил процедуру банкротства Кехмана, не освободив его от обязанности вернуть долги кредиторам.

Крупнейшие кредиторы Кехмана, в число которых вошли "БМ-Банк", "Промсвязьбанк", "Сбербанк", фирма "Аквамарин" и "Пулковская торговая компания", ранее также обращались в арбитраж Петербурга с требованием выдать им исполнительные листы для принудительного взыскания долгов, но суд первой инстанции отказал им. Отказ был мотивирован тем, что в законе о банкротстве не был прямо прописан порядок выдачи таких документов. Обжаловать это решение кредиторам не удалось, однако затем Верховный суд РФ разъяснил порядок выдачи исполнительных листов и принял решение отправить иски о них на пересмотр.

В ноябре этого года исполнительный лист получил "БМ-Банк" на сумму более 11 млрд руб. Решение о выдаче документа, как следует из материалов дела, было также обжаловано Кехманом.