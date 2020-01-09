Правительство утвердило порядок и этапы введения маркировки лекарств

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство России установило особенности внедрения системы цифровой маркировки и прослеживания лекарств. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в период с 1 января до 29 февраля 2020 года включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. Далее, до 15 февраля 2020 года медицинские учреждения (больницы, поликлиники, иные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность), еще не подавшие заявку оператору системы маркировки на получение регистратора выбытия, должны это сделать. До 1 мая 2020 года участники оборота лекарств (производители и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии.

В постановлении сообщается, что с 1 июля 2020 года наступает запрет на производство и импорт немаркированных лекарств, передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки обязательна для всех участников оборота. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности. Производители лекарств, которые интегрировались в систему и готовы начать маркировку с 1 января 2020 года, будут получать цифровые коды бесплатно до июля 2020 года.

"В ближайшие 2 месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки. ЦРПТ готов к росту нагрузки на систему и выполнит все обязательства оператора в установленные сроки", - прокомментировал генеральный директор "Оператор-ЦРПТ", который выступает оператором маркировки, Дмитрий Алхазов.

В ЦРПТ также сообщили о том, что в системе цифровой маркировки в добровольном режиме уже зарегистрированы и приняли участие в эксперименте тысячи участников оборота лекарств - отечественные и зарубежные производители, медицинские учреждения (например, больницы), оптовые и розничные компании (дистрибьюторы, аптеки).