ВЭБ предоставил Тверской области гарантийную поддержку на закупку автобусов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с Банком ДОМ.РФ предоставил гарантийную поддержку в 2 млрд рублей "Верхневолжскому автотранспортному предприятию", которое будет обслуживать основную часть маршрутов в Твери и Калининском районе по новой модели пассажирских перевозок. Средства необходимы для закупки автобусов, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тверской области.

"Общий объем гарантийной поддержки составил 2 млрд рублей. ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие" будет обеспечивать перевозку пассажиров в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Всего на маршруты выйдут более 450 автобусов большого, среднего и малого классов. Новый транспорт экологического стандарта "Евро-5" будет низкопольным, оснащенным современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленным в едином стиле", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ, гарантийная поддержка оказана в рамках первого этапа модернизации транспортной системы региона. В Твери и Калининском районе организовано 85 маршрутов - 30 муниципальных и 55 межмуниципальных, при этом на всех маршрутах вводится льготный проезд по социальной карте жителя Тверской области, появится возможность оплаты проезда с помощью бесконтактной банковской карты. "При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие", - приводит пресс-служба областного правительства слова губернатора региона Игоря Рудени.

В 2019 году создано государственное учреждение "Организатор перевозок Тверской области", которое будет на конкурсной основе выбирать компании для обслуживания маршрутов, а также контролировать их работу.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение о развитии транспортной системы региона, общий объем инвестиции в проект составит около 3 млрд рублей. Реализовать проект на всей территории региона планируется до конца 2021 года.