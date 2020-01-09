Базовый тариф на электроэнергию на Дальнем Востоке вырос до 5 рублей за киловатт

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство РФ установило базовый уровень цен на электроэнергию в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) на 2020 год в размере 5 рублей за киловатт-час (без НДС). Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

На 2019 год правительство установило базовый уровень цен на электрическую энергию для субъектов Дальнего Востока в размере 4,69 рубля за киловатт-час без НДС. Таким образом, базовый уровень цен на электроэнергию для некоторых регионов Дальнего Востока в этом году вырос на 6,6% в сравнении с уровнем 2019 года.

Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей пяти регионов Дальнего Востока до 4 рублей за 1 кВт ч за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России.

Первоначально срок действия механизма составлял три года. Но в декабре 2019 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму, продлевающую срок выравнивания энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе еще на год - до 1 января 2021 года.