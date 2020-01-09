Строительство двух очередей метро в Красноярске предполагает появление девяти станций

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Проект строительства первых двух очередей метрополитена в Красноярске предполагает появление девяти станций, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

Работы по строительству метрополитена начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").

"Первый этап строительства охватывает участок Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Он включает шесть станций - "Высотная", "Улица Копылова", "Вокзальная", "Площадь Революции", "Проспект Мира", "Ленинская". Второй этап строительства от "Ленинской" включает еще три станции - "Красный Яр", "Аэровокзальная" и "Октябрьская", - говорится в сообщении. На втором этапе линия метрополитена будет проложена от исторического центра до самого населенного района Красноярска - Советского.

В настоящий момент разработана документация по планировке территорий для размещения первой и второй линий метрополитена. До конца января документы пройдут согласование с краевыми министерствами и службами, а также с муниципалитетами - администрацией Красноярска и Емельяновского района. Это даст основания для выделения земли под строительство.

Согласно опубликованной документации, предполагаемый пуск первой очереди - 2022 год. Тогда будет запущена ветка от станции "Высотная" в Октябрьском районе Красноярска до станции "Ленинская" в центральной части города. Общая эксплуатационная протяженность первой очереди метрополитена составит 24,5 км. Ожидается, что пассажиропоток первой очереди составит 250,2 млн пассажиров в год. На десятый год эксплуатации метро, в 2032 году, будет действовать вторая очередь метрополитена протяженностью 39,7 км и пассажиропотоком в 379,2 млн пассажиров в год.

В декабре прошлого года "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (Красноярск ТИЗИС), который ведет корректировку проекта строительства метрополитена, начал сдавать документы в Главгосэкспертизу. Экспертиза должна занять от 60 до 90 дней. Предварительная стоимость строительства первой очереди метрополитена, по данным Красноярск ТИЗИС, составит 64 млрд рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года и включает следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).