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Иностранные участники ПМЭФ-2020 смогут получить электронные визы для въезда в Россию

Петербургский международный экономический форум в 2020 году пройдет с 3 по 6 июня

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Иностранные делегации, которые примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2020 году, получат возможность оформить электронные визы для въезда в Россию. Об этом сообщает организатор форума - фонд "Росконгресс".

"Иностранные гости и участники Петербургского международного экономического форума из 53 стран смогут оформить электронные визы для въезда в Россию. Порядок получения электронных виз был установлен в соответствии с постановлением правительства РФ № 1252 от 26 сентября 2019 года", - говорится в сообщении "Росконгресса".

Отмечается, что электронная виза является однократной, срок ее действия - 30 календарных дней со дня выдачи. При этом максимальный срок пребывания в России по визе - восемь дней с даты въезда. Заявление на получение электронной визы подается в срок от 20 до четырех дней до даты прибытия в РФ.

Как отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков, введение электронных виз для упрощения процедуры въезда в Россию является важным шагом для повышения привлекательности РФ и открывает новые деловые возможности для иностранных граждан.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2020 года.

Теги
Россия
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