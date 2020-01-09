ЦКАД-3 могут сдать раньше октября 2020 года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" не исключает, что третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) у Москвы будет сдан раньше запланированного срока - октября 2020 года. Также планируется, что с запуском движения на ЦКАД-3 будет внедрена система безбарьерной оплаты, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Госкомпания "Автодор" планирует запустить систему оплаты проезда "свободный поток" на ЦКАД-3 в рамках постановления правительства. Срок сдачи этого пускового комплекса - октябрь 2020 года. Не исключено, что он будет сдан раньше, - сообщили в пресс-службе. В компании надеются, что "к сдаче данного участка в эксплуатацию будут приняты все поправки в нормативно-правовую базу для полноценной работы системы "свободный поток".

В конце 2019 года правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов от 2,5 тыс. рублей (для легковых авто) до 5,5 тыс. рублей (для грузовых) за неоплаченный проезд по платным дорогам. Законопроект в первую очередь призван поддержать внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы.

Фиксировать нарушения будут "работающие в автоматическом режиме специальные технические средства", уточняется в законопроекте. Как отмечали в "Автодоре" ранее, водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора (пока не выбран) в личном кабинете. Сайт будет создан ближе к запуску движения по ЦКАД, на оплату дается пять дней после совершения поездки.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.