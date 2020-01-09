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Площадь орошаемых земель на Ставрополье увеличится на 23% в 2020 году

Планом предусмотрена реализация проектов в области мелиорации на площади 15,5 тыс. га

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Инвесторы намерены реализовать проекты в области мелиорации на Ставрополье на площади 15,5 тыс. га в 2020 году, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства. Площадь фактически орошаемых земель в регионе увеличится на 23%.

По данным министерства сельского хозяйства края, в регионе на конец 2019 года площадь орошаемых земель составляла 265 тыс. га. Однако из-за ветхости сетей фактически поливается 65 тыс. га земель. При этом развитие мелиорации позволяет увеличивать экспортный потенциал региона, повышает рентабельность производства.

"Планом на 2020 год <…> предусмотрена реализация проектов в области орошения общей площадью 15,5 тыс. га. Из них 6,1 тыс. га - экспортного направления. Государственная поддержка на реализацию работ уже составляет свыше 1 млрд рублей, что выше финансирования 2019 года на 26%", - цитирует пресс-служба замминистра Вячеслава Дридигера.

Как пояснили ТАСС в министерстве, в 2020 году инвесторы намерены увеличить площадь мелиорируемых земель в семи районах и четырех городских округах. Системами орошения планируется обеспечить земли для выращивания садов, виноградников, зерновых, овощных и других культур.

В 2019 году поддержка мелиорации в крае составила 795 млн рублей. Часть затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных земель получили 16 сельхозтоваропроизводителей края.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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