Reuters: авиаперевозчики Турции возобновляют полеты в Иран и Ирак после суточного перерыва

ТАСС, 9 января. Авиаперевозчик "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines), а также турецкая авиакомпания-лоукостер "Пегасус эйрлайнс" ("Pegasus Airlines") с вечера четверга возобновляют полеты в Иран и Ирак. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компаниях.

По их данным, первый рейс "Турецких авиалиний" после 24-часовой приостановки полетов вылетит из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен в 18:05 GMT (21:05 мск) в Тегеран. "Пегасус эйрлайнс" отправит свой рейс в 20:50 GMT (23:50 мск) по тому же маршруту.

Также о возобновлении полетов в Тегеран заявили в германской авиакомпании Lufthansa.

"С сегодняшнего дня мы снова предлагаем этот рейс на ежедневной основе", - приводит его слова агентство ДПА. Как ожидается, самолет в направлении Тегерана (рейс LH 600) вылетит из международного аэропорта Франкфурта-на-Майне в течение дня.

Ранее об отмене полетов над Ираном и Ираком или корректировке маршрутов сообщили российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", Utair и "Азур эйр". Такие меры также приняли голландская KLM, итальянская Alitalia, финская Finnair, германская Lufthansa, французская Air France, перевозчик Вьетнама Vietnam Airlines, казахстанская "Эйр Астана", малазийская Malaysia Airlines, Singapore Airlines, EgyptAir. Аналогичные рекомендации авиакомпаниям страны направили Управление гражданской авиации Индии и Федеральное авиационное управление США.

Такое решение было принято в связи с тем, что Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Атака стала ответом на осуществленный в ночь на 3 января ракетный удар США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.