Источник: Россия до конца января поставит в Белоруссию еще 600 тыс. тонн нефти

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. График поставок российской нефти в Белоруссию подписан, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти, сообщил ТАСС источник, знакомый с переговорами компаний.

"График подписан, маршрутных поручений еще нет, но будет поставлено еще около 600 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

Ранее в концерне "Белнефтехим" сообщили, что Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Затем официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин подтвердил, что в настоящий момент оформляются документы по поставке 133 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке - ОАО "Нафтан".