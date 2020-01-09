{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: Россия до конца января поставит в Белоруссию еще 600 тыс. тонн нефти

По словам собеседника ТАСС, график поставок уже подписан
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. График поставок российской нефти в Белоруссию подписан, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти, сообщил ТАСС источник, знакомый с переговорами компаний.

"График подписан, маршрутных поручений еще нет, но будет поставлено еще около 600 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

Ранее в концерне "Белнефтехим" сообщили, что Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Затем официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин подтвердил, что в настоящий момент оформляются документы по поставке 133 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке - ОАО "Нафтан".

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Архангельский арбитражный суд постановил снести часть строений экотехнопарка "Шиес"
Гендиректор компании "Технопарк" Евгений Пеняев заявил о намерении обжаловать решение суда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС