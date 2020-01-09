Минфин не видит рисков в растущем долге госкомпаний

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минфин не видит существенных рисков в растущем долге госкомпаний. Об этом сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский в интервью журналу "Финансы".

"Существенных рисков в сложившейся ситуации мы не видим в силу ряда причин. Сложно представить себе ситуацию, при которой правительству Российской Федерации придется экстренно расплачиваться одновременно по всем обязательствам государственных компаний Российской Федерации", - сказал Вышковский, отвечая на вопрос о рисках роста долга 10 российских госкомпаний (на начало сентября 2019 г. суммарно превысил 9,2 трлн рублей), и его превышении объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти на 1 трлн рублей.

Также Вышковский отметил, что валютная составляющая задолженности корпоративного сектора с 2014 года снизилась более чем на 35%.

По его словам, золотовалютные резервы сейчас на 15% превышают совокупный внешний долг страны. "Ключевым моментом с точки зрения оценки долговой устойчивости Российской Федерации является тот факт, что в настоящее время общая сумма золотовалютных резервов страны, включающих в себя средства Фонда национального благосостояния, примерно на 15% превышает совокупный внешний долг России", - добавил Вышковский.