Архангельский арбитражный суд постановил снести часть строений экотехнопарка "Шиес"

АРХАНГЕЛЬСК, 9 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Архангельской области в четверг принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции "Шиес". Об этом говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Иск администрации муниципального образования Урдомское к обществу с ограниченной ответственностью "Технопарк" удовлетворить частично. Признать самовольной постройкой и обязать ООО "Технопарк" в месячный срок с даты вступления настоящего решения в законную силу снести незавершенный строительством объект размещения твердых коммунальных отходов "Экотехнопарк "Шиес", - говорится в решении суда.

Решение касается таких объектов, как зона выгрузки вдоль железнодорожного пути примерной площадью 8000 кв. м, водозаборный узел, площадка бытового городка, технические дороги, вертолетная площадка, склад-ангар, двухэтажное здание административно-бытового корпуса. Судебная экспертиза признала большую часть объектов капитальными строениями.

"Технопарк" с решением суда не согласен и будет его обжаловать. Как пояснил ТАСС гендиректор компании Евгений Пеняев, компания считает возведенные постройки временными. "Будем обжаловать решение суда обязательно, - сказал он. - Эти здания и сооружения легковозводимые, не имеют фундамента. <...> Это не самовольные [постройки]". Пеняев также сообщил, что компания в случае необходимости намерена провести дополнительную экспертизу.

Суд постановил также взыскать с "Технопарка" в пользу администрации муниципального образования Урдомское 500 тыс. рублей в возмещение расходов на оплату судебной экспертизы. Решение суда может быть обжаловано в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. Процесс продолжался с февраля 2019 года.

"Шиес" - проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. 16 мая, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей.