Президент Белоруссии выступает за усиление наднациональной компетенции ЕЭК

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что необходимо усилить компетенции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), причем это должно быть сделано в первую очередь в тех сферах, где сохраняется наибольшее число барьеров. Обращение Лукашенко к главам государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) публикует в четверг пресс-служба ЕЭК.

"Требуется усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий: техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий. Назрела необходимость установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами Союза", - говорится в обращении президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что передача дополнительных полномочий ЕЭК должна сопровождаться усилением ответственности комиссии, дисциплины, кадрового состава, а также прозрачности ее работы и подотчетности сторонам. Он высказал мнение, что Комиссия должна быть наделена правом обращаться в Суд ЕАЭС. Глава Белоруссии добавил, что особого внимания требует также совершенствование деятельности суда ЕАЭС, в том числе необходимо внедрить механизмы обязательного исполнения его решений.

Свободный доступ к услугам естественных монополий

Белоруссия предлагает партнерам по Евразийскому экономическому союзу сконцентрироваться на формировании общих энергетического и транспортного рынков, обеспечивая свободный доступ к услугам естественных монополий.

"Завершение работы по формированию общих энергетического и транспортного рынков ЕАЭС должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий", - отметил Лукашенко.

Он считает важным переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства. "Только в этом случае будут устранены предпосылки и условия для принятия национальных правовых актов, идущих вразрез с целями союза и создающих препятствия во взаимной торговле", - уверен президент. По его словам, в рамках построения общего финансового рынка Белоруссия предлагает начать работу "по созданию платежного пространства ЕАЭС, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей на пространстве союза, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчетов в национальных валютах государств-членов, обеспечению независимости межгосударственных платежей от внешних факторов (системы SWIFT, зарубежных банков-корреспондентов, санкционных рисков)".

Лукашенко предложил принять единую программу импортозамещения ЕАЭС на основе национальных программ. Важным он считает "выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности, создание общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза".

Глава Белоруссии предложил уделить особое внимание формированию "сбалансированного аграрного рынка союза, основанного на современной системе прогнозирования развития агропромышленного комплекса ЕАЭС и углубленной межгосударственной кооперации с применением эффективных систем продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе на рынки третьих стран". "По чувствительным сельскохозяйственным товарам требуется разработка межгосударственных программ развития, включая вопросы специализации агропромышленных производств в ЕАЭС на основе использования конкурентных преимуществ", - сказал он.

С 1 января 2020 года Белоруссия принимает председательство в органах ЕАЭС. В Организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.