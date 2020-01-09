Ответственность завода в Ухте застрахована в "Росгосстрахе"

ТАСС, 9 января. Ответственность Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (ООО "Лукойл-УНП"), при пожаре на котором пострадал один человек, застрахована в ПАО СК "Росгосстрах" по закону о страховании ответственности владельца опасного объекта, следует из базы Национального союза страховщиков ответственности (НССО).