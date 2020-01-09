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Ответственность завода в Ухте застрахована в "Росгосстрахе"

При пожаре на заводе пострадал один человек

ТАСС, 9 января. Ответственность Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (ООО "Лукойл-УНП"), при пожаре на котором пострадал один человек, застрахована в ПАО СК "Росгосстрах" по закону о страховании ответственности владельца опасного объекта, следует из базы Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

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Согласно закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта, страховщик возмещает вред жизни и здоровью пострадавших при аварии на опасном объекте: выплата родственникам погибших составляет 2,025 млн рублей, выплата пострадавшим - до 2 млн рублей в зависимости от тяжести травм.

В четверг на заводе произошел пожар, горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива ГДС-850.

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