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Общественное обсуждение начато по проекту о закреплении понятия "семейное предприятие"

Общественное обсуждение будет проходить с 9 по 23 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Общественное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза начаты в четверг по проекту о закреплении понятия "семейное предприятие" в федеральном законе о развитии малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится на портале проектов нормативных правовых актов.

"На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза", - отмечается в материалах. Общественное обсуждение будет проходить с 9 по 23 января.

Проектом федерального закона устанавливается определение понятия "семейное предприятие" в рамках федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". В материалах отмечается, что в настоящее время семейные предприятия не имеют целевой, адресной государственной поддержки, так как понятие "семейное предпринимательство" не закреплено в законодательстве страны.

"Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики", - отмечается в обосновании необходимости подготовки проекта нормативного правового акта.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным отметил необходимость ввести в законодательство четкое определение семейного бизнеса, чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.

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