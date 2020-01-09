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Минэкономразвития ввело новый льготный кредит на развитие бизнеса со ставкой не выше 9,95%

Теперь предприниматели смогут получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до пяти лет по льготной ставке

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минэкономразвития дополнило программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса новым видом кредита на развитие предпринимательской деятельности, по которому можно получить до 10 млн рублей на срок до пяти лет по ставке не выше 9,95% годовых по упрощенным требованиям. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. По ней можно получить льготный кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до 3 лет, и на инвестиционные цели от 500 тыс. рублей до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.

"Программа дополняется новым видом кредита "на развитие предпринимательской деятельности", по которому предприниматель может получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых. В отношении подобных кредитов предусмотрены упрощенные требования к администрированию, в частности, нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам", - сказали в пресс-службе.

Также в рамках программы по ставке 8,5% могут быть рефинансированы кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам. Кредиты должны быть направлены на инвестиционную деятельность, уточнили в министерстве.

Согласно нововведениям, в число заемщиков по программе включаются физические лица, применяющие специальный налоговый режим налога на профессиональный доход, то есть самозанятые.

"Новшеством стали и изменения, предусматривающие реализацию механизма секьюритизации портфелей МСП-кредитов коммерческих банков посредством организации сделок по выпуску ценных бумаг (облигаций) под залог портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП, в рамках программы", - добавили в пресс-службе.

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