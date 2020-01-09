США немедленно начнут переговоры по второй фазе торговой сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты сразу же после завершения первой фазы торговой сделки с Китаем приступят к переговорам по второму ее этапу, но заключить соглашение президент США Дональд Трамп рассчитывает уже после выборов в США 2020 года.

"Мы сразу же начнем переговоры по второй фазе. Это займет какое-то время. Я думаю, что, возможно, подожду с ее завершением до того момента, как пройдут выборы (президентские выборы в США, которые намечены на 3 ноября - прим. ТАСС). Я думаю, что, поступив таким образом, мы сможем в результате заключить несколько более выгодное соглашение. Возможно, даже намного более выгодное", - сказал американский лидер в четверг журналистам в Белом доме.

"Что же касается первой фазы, то это выдающаяся сделка", - убежден Трамп.

Как сообщил ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января нанесет визит в США для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между двумя странами.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря 2019 года. Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее сообщил журналистам, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отметил тогда, что соглашение будет подписано в начале января, но, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на 200 млрд долларов в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится. Соглашение является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.