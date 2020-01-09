Bloomberg оценило в $5 млрд расходы Boeing на переподготовку летчиков 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Американской корпорации Boeing придется выделить дополнительно 5 млрд долларов для переподготовки летчиков на тренажерах перед возобновлением эксплуатации самолетов модели 737 MAX. Эту оценочную цифру привело в четверг агентство деловых новостей Bloomberg .
Оно напоминает о том, что Boeing в прошлом году отложил $5,6 млрд на компенсацию родственникам жертв двух катастроф лайнеров данного типа в Эфиопии и Индонезии, на возмещение ущерба авиакомпаниям от простоя самолетов и от задержек в их поставках. С точки зрения агентства, корпорации также придется перечислять авиаперевозчикам деньги за дополнительное обучение управлению 737 MAX с учетом модификации его систем. Обычно пилотам достаточно пройти краткий курс повышения квалификации с помощью новых программ, установленных на планшетных компьютерах.
По информации агентства, в минувший вторник Boeing уведомил Федеральное авиационное управление США о том, что для возобновления полетов 737 MAX летчикам потребуется более тщательная подготовка, чем курс на планшетах. Финальное решение о степени переподготовки пилотов должен принимать авиарегулятор, уточняет агентство. "Наши расчеты показывают, что потери Boeing за счет сокращения прибыли, возможно, превысят $5,6 млрд, отложенных в резерв только на 2019 год. Приостановка производства [737 MAX] затягивается, а поставщики будут испытывать еще большие финансовые трудности и, вероятно, будут нуждаться даже в поддержке Boeing", - пояснил аналитик агентства Джордж Фергюсон.
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. Boeing приняла решение с января 2020 года на время прекратить выпуск 737 MAX и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве.