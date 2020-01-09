Bloomberg оценило в $5 млрд расходы Boeing на переподготовку летчиков 737 MAX

Оно напоминает о том, что Boeing в прошлом году отложил $5,6 млрд на компенсацию родственникам жертв двух катастроф лайнеров данного типа в Эфиопии и Индонезии, на возмещение ущерба авиакомпаниям от простоя самолетов и от задержек в их поставках. С точки зрения агентства, корпорации также придется перечислять авиаперевозчикам деньги за дополнительное обучение управлению 737 MAX с учетом модификации его систем. Обычно пилотам достаточно пройти краткий курс повышения квалификации с помощью новых программ, установленных на планшетных компьютерах.

По информации агентства, в минувший вторник Boeing уведомил Федеральное авиационное управление США о том, что для возобновления полетов 737 MAX летчикам потребуется более тщательная подготовка, чем курс на планшетах. Финальное решение о степени переподготовки пилотов должен принимать авиарегулятор, уточняет агентство. "Наши расчеты показывают, что потери Boeing за счет сокращения прибыли, возможно, превысят $5,6 млрд, отложенных в резерв только на 2019 год. Приостановка производства [737 MAX] затягивается, а поставщики будут испытывать еще большие финансовые трудности и, вероятно, будут нуждаться даже в поддержке Boeing", - пояснил аналитик агентства Джордж Фергюсон.