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"АльфаСтрахование" планирует приобрести медстраховщика "Капитал-полис Мед"

"АльфаСтрахование" ведет переговоры с компанией

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. "АльфаСтрахование" ведет переговоры с ООО СК "Капитал-полис Мед" (Санкт-Петербург) о покупке компании, сообщили ТАСС в пресс-службе "АльфаСтрахования".

"Компания изучает все возможности для развития бизнеса, в том числе в сегменте ОМС, где "АльфаСтрахование" уже имеет успешный опыт интеграции ряда компаний, занимающихся обязательным медицинским страхованием в различных регионах РФ", - сообщили в компании.

При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла ходатайство ООО "АС Холдинг" (входит в "АльфаСтрахование") о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО СК "Капитал-полис Мед", говорится в сообщении ведомства.

"В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия", - говорится в сообщении.

Страховая компания "Капитал-полис Медицина" основана в Петербурге в 1995 году. Входит в состав Страховой группы "Капитал-полис", объединяющей две страховые компании и медицинский центр. Специализируется на предоставлении услуг обязательного медицинского страхования.

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