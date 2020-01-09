Орешкин: обострение конфликта на Ближнем Востоке несет риск колебаний на рынке нефти

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что возможные ответные меры Ирана по отношению к США могут привести к серьезным последствиям для мирового рынка нефти. Об этом он сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

"Некоторые компании начали думать - поставлять нефть или не поставлять через Ормузский пролив. Пока мы видим, что проблем нет, но такие риски существуют, и здесь нужно понимать, что любой такой риск, любые такие перебои - они будут серьезным испытанием для нефтяного рынка и могут привести к серьезным колебаниям [цен]", - сказал министр.

Орешкин также подчеркнул, что российская экономика в значительной степени защищена от возможных внешних колебаний цен на нефть благодаря реализованным реформам.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

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