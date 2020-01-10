Опрос: большинство россиян ожидают повышения зарплаты в 2020 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Большинство россиян (60%) ожидают в 2020 году повышения зарплаты, более четверти рассчитывают получить повышение по службе или перейти на другую должность, а 23% хотят пойти учиться. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами портала по поиску работы "Авито Работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"60% россиян ждут от 2020 года повышения зарплаты, 26% - продвижения по службе или смены должности, а 23% хотят пойти учиться", - говорится в материале.

Исследование показало, что в целом 75% респондентов хотели бы что-то поменять в своей профессиональной деятельности в наступившем году. Больше всего таких среди молодых участников опроса - в возрасте от 25 до 34 лет (82%) и меньше всего - среди людей старше 55 лет. Чаще всего о смене профессии думают няни, официанты и работники салонов красоты.

На повышение зарплаты чаще других рассчитывают уборщицы (76%), менеджеры по работе с клиентами (73%) и аниматоры (72%).

В пресс-службе "Авито Работа" сообщили, что соответствующее исследование проводилось в декабре 2019 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие 5 тыс. респондентов со всей России.