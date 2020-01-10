"Известия": кабмин предлагает ввести штрафы за завышение стоимости ЖКУ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство России считает необходимым штрафовать ресурсоснабжающие организации за завышение стоимости услуг ЖКХ, соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение Госдумы в сентябре. Об этом в пятницу пишет газета "Известия".

В настоящее время кодексом не предусмотрены штрафы для ресурсоснабжающих организаций.

Готовить законопроект поручено Минстрою России. Он должен представить документ в правительство в марте, а в сентябре он будет внесен в нижнюю палату в соответствии с планом законопроектной деятельности кабмина. Возможный размер штрафов министерство пока не назвало.

По информации издания, инициативу готовы поддержать во всех фракциях Госдумы и ее профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ.