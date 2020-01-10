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ДВЖД перевезла 10,2 млн пассажиров за 2019 год

Это на 1,8% больше показателя 2018 года
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 10 января. Перевозки пассажиров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за 2019 год выросли на 1,8% - до 10,2 млн пассажиров, сообщила пресс-служба ДВЖД.

"Всего за январь-декабрь 2019 года со станций ДВЖД было отправлено 10 млн 205,6 тыс. человек (+1,8% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в распространенном релизе.

Сообщается, что в пригородных поездах было перевезено более 6,5 млн человек, что на 3,1% больше, чем годом ранее, а в поездах дальнего следования - почти 3,7 млн человек, чуть меньше, чем в 2018 году.

Пассажирооборот с начала 2019 года превысил уровень соответствующего периода 2018 года на 1,4% и составил более 2,5 млн пассажиро-километров. Пассажирооборот в декабре 2019 года составил 195,9 млн пассажиро-километров, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Российские железные дороги" (РЖД) перевезли в 2019 году 1,2 млрд пассажиров, что на 3,4% превышает показатель предыдущего года.

Теги
РоссияДальний Восток
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