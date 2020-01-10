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Forbes: в России появились два долларовых миллиардера

Речь идет об основателях IT-компании Veeam Ратмире Тимашеве и Андрее Баронове
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Основатели IT-компании Veeam из России Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали новыми долларовыми миллиардерами после продажи компании американскому фонду Insight Partners, сообщает журнал Forbes.

В сообщении отмечается, что Тимашев и Баронов входят в список 200 богатейших россиян с 2017 года, а активы каждого бизнесмена в 2019 году оценивались в $700 млн. После продажи компании состояние каждого предпринимателя Forbes оценивает в $1,2 млрд.

По информации журнала, ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года. Сумма сделки составляет $5 млрд.

В рамках соглашения Veeam станет американской компанией с офисом в США. Главой компании будет назначен Уильям Ларджент, ранее занимавший пост исполнительного вице-президента. После закрытия сделки сооснователи Баронов и Тимашев покинут совет директоров Veeam, но продолжат консультировать новое руководство, говорится в сообщении.

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