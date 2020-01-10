Опрос показал, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели в 2019 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Самыми популярными городами для бронирования отелей у россиян в 2019 году стали Москва, Петербург, Париж и Барселона. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, с результатами которого ознакомился ТАСС. В опросе сервиса приняли участие более 5 тыс. пользователей социальных сетей.

Среди российских направлений по количеству бронирований в прошлом году также лидировали Сочи, Севастополь, Ялта, Казань, Красная Поляна, Массандра, Екатеринбург и Калининград. Среди зарубежных городов были популярны Прага, Рим, Берлин, Варшава, Ницца, Стамбул, Милан и Лондон.

Большинство опрошенных в течение 2019 года бронировали отели в одном или двух российских городах (28%) или в одном-двух зарубежных городах (20%). Бронировали отели в трех или четырех российских городах 21% респондентов, в таком же количестве зарубежных городов - 10%, говорится в исследовании.

Еще 12% участников опроса рассказали, что побывали более чем в восьми российских городах в 2019 году. Бронировали отели в таком же количестве зарубежных городов 4% респондентов.