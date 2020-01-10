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Опрос: три четверти россиян недовольны своей зарплатой

Среди фрилансеров и представителей рабочих профессий эта доля выше, отметили в HeadHunter

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. 74% опрошенных работников заявили, что их не устраивает уровень зарплаты, причем больше всего недовольных среди представителей рабочих профессий (80%). Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"74% работающих соискателей, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем среди фрилансеров эта доля выше - 78%. Также эта доля выше среди представителей рабочих профессий - она составляет 80%", - отмечается в результатах опроса. Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой в сфере HR: каждый третий менеджер по поиску персонала доволен заработком.

Отмечается, что в 77% случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являлись сами соискатели, в 7% случаев инициатива исходила от руководства, в остальных случаях инициатива была обоюдной. Наиболее частым аргументом в разговоре является упор на то, что работник добился определенных успехов в работе (57%). На втором месте среди аргументов - повышение квалификации и приобретение новых навыков (37%). Также часто россияне используют аргумент, что на момент разговора повышения зарплаты не происходило уже достаточно давно (36%). Только 13% соискателей используют аргумент, что работнику предложили работу в другой компании за большие деньги. "Последний аргумент про возможный переход в другую компанию оказался самым эффективным - 49% соискателей, указавших, что использовали этот аргумент, в итоге добились прибавки", - отметили в HeadHunter.

Почти половина соискателей (49%) считает, что руководство должно повышать зарплаты сотрудникам в зависимости от их успехов, больше трети (37%) указали, что повышение должно происходить один раз в год.

Опрос проводился в конце декабря 2019 года среди свыше 5 тыс. российских соискателей по всей территории страны.

Теги
Россия
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Опрос: большинство россиян ожидают повышения зарплаты в 2020 году
При этом более четверти рассчитывают получить повышение по службе, отмечается в исследовании портала "Авито Работа"
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