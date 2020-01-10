Авиарейсы из Крыма в Армению появятся к лету 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Росавиация согласовала запуск авиасообщения между аэропортами Симферополя (Крым) и Еревана (Армения) в 2020 году, прорабатывается вопрос об открытии маршрута между Крымом и Турцией (аэропорт в Стамбуле), сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.

"Компания "Икар", которая входит в группу компаний Pegas Fly, получила согласование Росавиации на семь вылетов в неделю Ереван - Симферополь. Сейчас они планируют начать с двух вылетов с весны этого года, ближе к лету. Сейчас идут рабочие процессы авиакомпании по заключению договоров с аэропортами, получению лотов", - сказал Черняк.

Парламентарий уточнил, что также прорабатывается запуск авиасообщения между Симферополем и Стамбулом. "Сперва они запустят на Ереван, а следующим этапом станет запуск Симферополь - Стамбул. Надеемся, что после совместного запуска "Турецкого потока" нам это удастся совместными силами реализовать", - добавил он.

В пресс-службе аэропорта Симферополя ТАСС уточнили, что инфраструктура аэропорта предусматривает возможность обслуживания международных рейсов. В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку. "Аэропорт Симферополь обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье", - добавил собеседник агентства.

Единственный на территории Крыма действующий пассажирский аэропорт с двумя терминалами расположен в 14 км от Симферополя, он был построен в 1936 году. Аэропорт принимает рейсы 67 внутрироссийских направлений, способен производить до 15 взлетно-посадочных операций в час и обслуживать 3650 человек в час.