"Ъ": в Кольцово заходят два международных авиаперевозчика

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. AirBaltiс и Smartwings откроют рейсы из Екатеринбурга (аэропорта Кольцово) в Ригу (Латвия) и Прагу (Чехия) в 2020 году, сообщает газета "Коммерсантъ".

AirBaltic начнет полеты с 1 апреля два раза в неделю на Airbus A220-300. Smartwings должен появиться в аэропорту с февраля, он будет осуществлять перелеты в Прагу (Чехия). Рейсы запланированы на все дни недели, кроме понедельника.

В публикации отмечается, что в прошлом году из Кольцово ушли Finnair и Czech Airlines из-за низкого уровня загрузки рейсов. По мнению экспертов, опрошенных газетой, развитию новых международных направлений мешают низкие доходы граждан.