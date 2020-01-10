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Нефтеперерабатывающий завод в Ухте продолжает выпуск продукции после пожара

Прием нефти идет без ограничений
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© МЧС РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пожар на блоке ввода присадок на НПЗ "Лукойла" в Ухте, ликвидированный в ночь на пятницу, не повредил действующее технологическое оборудование завода, резервуары и межцеховые коммуникации. Продолжается выпуск продукции, говорится в сообщении компании.

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"Блок является самостоятельным узлом, он расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет", - отмечается в сообщении.

Сейчас на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы. Стационарный экологический пост и передвижная лаборатория предприятия не зафиксировали загрязнения окружающей среды в результате инцидента, отмечает "Лукойл".

По словам мэра Ухты Магомеда Османова, сгорели девять резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

"Девять емкостей, где хранится ГСМ, в 16:45 мск произошла разгерметизация одной, в 16:50 первый взрыв. Сначала была утечка с трех резервуаров, остальные охлаждали, чтобы не произошло разгерметизации. Затушили жидкость, которая вылилась, порядка 60-70 кубов, но в резервуаре жидкость оставалась, продолжала течь, факельное горение было. Мы предполагали, что на этом все закончилось, но из-за того, что долго горело, произошла разгерметизация остальных, из всех вытекло, вновь возникло пламя, и произошло три хлопка. За обваловку жидкость не вышла", - рассказал мэр.

Он отметил, что опасности для жителей Ухты не было, и "не было для этого никаких предпосылок". "За пределы территории завода не вышло бы. Ветер уходил в сторону леса, не на город. Роспотребнадзор проводил замеры, превышение ПДК не обнаружено. Никаким образом на город, на безопасность жителей это производственное происшествие не повлияло бы", - сказал Османов.

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