Касперская заявила, что сама просила ЦБ разобраться в ситуации с Нэклис-Банком

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская сама попросила ЦБ разобраться в ситуации с Нэклис-Банком, который в пятницу лишился лицензии. Предприниматель, владеющая 64% акций банка, сейчас не планирует предпринимать никаких действий в связи с произошедшим.

"Небольшой банк, куда я "по знакомству" положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась <...> После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами я поняла, почему ЦБ так безжалостно "косит" малые банки. В итоге я подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении", - написала Касперская на своей странице в Facebook.

По ее словам, проверка Банка России в октябре прошлого года выявила "значительные нарушения", в кредитной организации "вскрылось множество неустранимых проблем..., имеющих многолетнюю историю".

Комментируя ТАСС ситуацию, Касперская сообщила, что от нее сейчас "ничего не требуется". "Я пострадавшая сторона, как и любой вкладчик банка. Я потеряла довольно много денег. Это теперь дело ЦБ. Будет назначена временная администрация, придет Агентство по страхованию вкладов и будет разбираться с активами", - заявила предприниматель.

Банк России, отозвавший лицензию у Нэклис-банка, ранее сообщал, что кредитная организация полностью утратила собственные средства и проводила операции, имеющие признаки вывода активов. В сообщении ЦБ отмечалось, что данные о подозрительных операциях направлены в правоохранительные органы. На 1 декабря 2019 года Нэклис-Банк занимал 251-е место в российской банковской системе.