Мантуров не исключает расширения сотрудничества России с мировыми центрами судостроения

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допускает возможность более широкого сотрудничества РФ с мировыми центрами судостроения, об этом он заявил в интервью журналу "Энергетическая политика".

"В строительстве крупных газовозов ледового класса мы используем возможности международного сотрудничества для ускорения развития потенциала отечественных проектных бюро и заводов, и я не исключаю расширения этого сотрудничества с ведущими мировыми судостроительными центрами в перспективе", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможности совместной работы с компанией Samsung по другим проектам.

Мантуров напомнил, что Samsung Heavy Industries станет технологическим партнером проекта "Звезда" и передаст российскому заводу техническую спецификацию, а также права на проектную документацию. Разработкой рабочей конструкторской документации займется ЦКБ "Лазурит" при поддержке Samsung Heavy Industries. "Важно, что суда будут находиться под управлением российской компании и будут зарегистрированы под российским флагом - это в полной мере будет соответствовать требованиям кодекса торгового мореплавания и интересам России", - подчеркнул министр.

Мантуров также отметил, что дополнительные льготы к уже утвержденным на использование иностранных судов могут оказать негативное влияние на конкурентоспособность отечественных судов. По мнению министра, имеющиеся меры поддержки российского судостроения достаточно широки и позволяют создать необходимые условия для действующих и новых проектов. При этом он отметил, что, говоря о судостроительной промышленности, 100% импортозамещение далеко не всегда является экономически обоснованным и достижимым.

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. В апреле 2019 года "Звезда" и "Совкомфлот" заключили контракт на строительство пилотного судна-газовоза для "Арктик СПГ - 2". Всего планируется построить 15 газовозов.