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Титов предложил устранить противоречия в законах, мешающие золотодобытчикам Забайкалья

Из-за этих противоречий предприятия региона несут убытки и столкнулись с угрозой остановки деятельности

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину инициировать изменения в законодательство для разрешения противоречия, мешающего работе золотодобывающих предприятий Забайкалья. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Как следует из сообщения, золотодобытчики Забайкалья несут убытки и столкнулись с угрозой остановки деятельности из-за противоречий в законах: сейчас золотодобывающие предприятия покупают на аукционах лицензию на добычу полезных ископаемых, но на стадии заключения договора на аренду участков узнают, что часть территории, на которую они выкупили лицензию, относится к категории "особо защитные участки леса" (ОЗУ). Освоение таких участков разрешено Лесным кодексом, однако запрещено распоряжением правительства №849-р: согласно ему, предприниматели не могут разместить на таких участках карьеры, отвалы и промплощадки, без чего процесс добычи золота невозможен.

Таким образом, если компании начнут добычу, им грозит уголовное преследование. В противном случае компании получат штраф за невыполнение лицензионных условий, отмечается в сообщении со ссылкой на слова Титова.

"Налицо законодательное противоречие, которое реально угрожает не только развитию золотодобывающей отрасли, но в принципе может приостановить деятельность таких предприятий. А это уже не только снижение налоговых поступлений, но и безработица", - отметил Титов, указав, что с аналогичной проблемой сталкиваются добывающие предприятия Бурятии, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена, в связи с этим Титов направил обращение Кобылкину, в котором подчеркнул необходимость информировать участников аукционов о наличии особых участков на территориях, предлагаемых для освоения и выкупа лицензии, и предложил инициировать изменения в законодательстве, чтобы убрать противоречие между Лесным кодексом, который разрешает, и распоряжением правительства, которое запрещает работы по освоению таких участков.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичЗабайкальский крайДальний Восток
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