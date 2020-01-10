Минтранс просит МИД рассмотреть возможность начать перелеты между Крымом и Арменией

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ попросило МИД рассмотреть вопрос открытия авиарейсов по направлению Симферополь - Ереван. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минтранса.

"Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос относительно возможной организации такого рейса.

При этом в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении и Комитете гражданской авиации республики ТАСС заявили, что идея запустить такие перелеты не прорабатывается.

Ранее в пятницу председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк сообщил, что Росавиация согласовала запуск авиасообщения между Симферополем и Ереваном. По его словам, перелеты могут начаться в летнем сезоне 2020 года.

Российская авиакомпания "Икар" (летает под брендом Pegas Fly) получила соответствующий допуск Росавиации 16 декабря 2019 года. Перевозчик может выполнять до семи перелетов в неделю. Однако для запуска рейсов также требуются разрешения авиационных властей России и Армении.