"Нафтогаз" подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" подаст обновленные иски к РФ по крымским активам, а решение по нему ожидает в конце текущего года или в 2021 году. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России [в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге] за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", - сказал он в интервью Liga.net.

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году".

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входят производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза".

Всего украинские компании и предприниматели подали восемь исков по защите инвестиций в Крыму. Помимо "Нафтогаза", это "Укрнафта", Ощадбанк, "Лугзор", "Стабил", "Эверест", Приватбанк и бизнесмен Игорь Коломойский.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.