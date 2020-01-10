{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Нафтогаз" подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Как заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сумма требований с процентами составляет более $7 млрд

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" подаст обновленные иски к РФ по крымским активам, а решение по нему ожидает в конце текущего года или в 2021 году. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России [в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге] за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", - сказал он в интервью Liga.net.

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году".

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входят производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза".

Всего украинские компании и предприниматели подали восемь исков по защите инвестиций в Крыму. Помимо "Нафтогаза", это "Укрнафта", Ощадбанк, "Лугзор", "Стабил", "Эверест", Приватбанк и бизнесмен Игорь Коломойский.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Молния
Путин: начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту стартует с 1 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС