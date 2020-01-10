Трансмашхолдинг поставил в Монголию семь модифицированных тепловозов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Партия модифицированных магистральных грузовых тепловозов серии 2ТЭ25КМ, выпущенных Брянским машиностроительным заводом (БМЗ, входит в структуру Трансмашхолдинга), в пятницу прибыла на Улан-Баторскую железную дорогу. Тепловозы были доработаны с учетом климатических условий Монголии, сообщили ТАСС в пресс-службе БМЗ.

"Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ модифицированы под климатические условия Монголии, например, есть дополнительная защита оборудования от пыли, изменены системы воздухоочистки, внедрены современные микропроцессоры, которые определяют оптимальную нагрузку дизель-генератора, тяговых машин. Семь таких локомотивов, а также маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ в стандартной комплектации двумя партиями были отправлены на Улан-Баторскую железную дорогу, первая партия прибыла 9 января, вторая - сегодня", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, тепловоз 2ТЭ25КМ на 90% состоит из комплектующих отечественного производства. "Поставка всех локомотивов выполнена в рамках заказа 2019 года, контракт закрыт, есть предварительное соглашение о дальнейшем сотрудничестве", - отметили в пресс-службе, добавив, что впервые поставки в Монголию были осуществлены в 2017 году.

2ТЭ25КМ - магистральный грузовой двухсекционный тепловоз, способен перемещать грузовые составы весом до 6,4 тыс. т. В апреле 2019 года БМЗ после успешных испытаний получил право на его серийный выпуск. Тепловозы ТЭМ18ДМ серийно выпускаются с 2008 года, работают с составами, не превышающими массу 2,7 тыс. т.

Брянский машиностроительный завод является крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве маневровых и магистральных тепловозов, а также грузовых вагонов различных типов и модификаций.

АО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания входит в число крупнейших в мире производителей рельсовой техники.