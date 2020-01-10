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Путин раскритиковал чиновников Крыма за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения

Президент России также призвал повышать качество жизни на полуострове
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© Михаил Метцель/ТАСС

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раскритиковал региональные власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

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"Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", - сказал президент, обращаясь к участникам совещания.

Глава государства констатировал, что за последние годы было сделано немало для развития потенциала Крыма и Севастополя. Он отметил прогресс по интеграции в общее, социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России. По его словам, определяющим фактором здесь стало создание магистральной инфраструктуры. "Понятно, что это самое основное, фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно", - отметил Путин.

Президент России также призвал повышать качество жизни на полуострове, опираясь на уже созданную базу и используя возможности национальных проектов. 

"Первое - это дальнейшее повышение качества жизни здесь. Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни - ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных. Речь идет не только о курортных туристических зонах, но обо всех населенных пунктах", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что "нужно навести здесь порядок, в том числе используя ресурсы национальных проектов". Глава государства отметил, что "базовые условия для развития" - Крымский мост, энергосети, газоснабжение, федеральные трассы, аэропорт - созданы. "За этим должны последовать результаты", - сказал Путин, отметив, что названные проекты дали серьезный импульс для деловой и социальной активности, а также позволили повысить туристическую привлекательность региона и создать новые рабочие места.

Показатели развития

Глава государства отметил, что промышленное производство в Крыму выросло почти вдвое, а в Севастополе - в 2,5 раза, оборот розничной торговли в республике вырос на 12%, а в Севастополе - на 29%. По данным президента, уровень безработицы в Крыму сократился с 7,2% в 2015 году до 5,5% к концу 2019 года, в Севастополе этот показатель сейчас составляет 4,1%. Все это привело к качественным изменениям за последние годы. "Это результат возобновления работы некоторых предприятий и загрузки заказами, в том числе федеральных министерств и ведомств", - уточнил глава государства. Он также добавил, что за прошедший год объем туристического потока вырос на 9,3%, составив 7 млн 430 тыс. туристов. При этом 57% из них прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

"Опираясь на эту базу, нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие, передовые стандарты", - заявил российский лидер. Он обратил внимание на то, что крупные инфраструктурные проекты создают базу для дальнейшего развития, но необходимо уделять внимание и малым проектам, которые оказывают влияние на ежедневную жизнь местного населения.

Путин призвал региональных чиновников максимально четко отзываться на запросы людей и быстрее принимать соответствующие решения. В частности, президент призвал оценить состояние городской среды. Также просчитанных и решительных действий требует укрепление региональных систем коммуникаций. Особое внимание глава государства считает нужным уделить строительству и ремонту автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновлению подвижного состава пригородного сообщения.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрымСевастополь
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