Путин: полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года.

"С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров [по Крымскому мосту]", - сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

"Основная проблема, о которой говорят люди, это нормализация цен на товары первой необходимости - продукты питания, топливо, строительные материалы. Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами", - указал глава государства. Президент добавил, что особенно рассчитывает на этот эффект после запуска регулярного железнодорожного движения товарных поездов по Крымскому мосту.

Путин констатировал, что в строительстве магистральной инфраструктуры была задана высокая планка. "Нужно поднимать до этого же уровня и ее региональную составляющую", - сказал он. Глава государства также обратился к участникам совещания с указанием развивать логистику, не допуская монополизма и поддерживая высокий уровень конкуренции. По его словам, это позволит открывать новые места для торговли.

"Я прошу вас, уважаемые коллеги, сделать это быстро, без всяких административных проволочек и в целом использовать механизмы, которые, в первую очередь, устроят людей и, конечно, будут эффективны для бизнеса", - заключил он.