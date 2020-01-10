Lufthansa и Austrian Airlines приостановили полеты в Тегеран до 20 января

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa приняла решение приостановить до 20 января полеты в Тегеран по соображениям безопасности. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении перевозчика.

Компания осуществляет полеты в Тегеран из Франкфурта-на-Майне. Накануне она развернула обратно свой рейс LH 600, следовавший в иранскую столицу, на фоне сообщений о том, что лайнер компании "Международные авиалинии Украины", потерпевший крушение в среду после вылета из аэропорта Тегерана, мог быть сбит.

Авиакомпания Austrian Airlines также отменила рейсы из Вены в Тегеран до 20 января. Об этом говорится в пятницу в заявлении австрийского авиаперевозчика.

"Служба безопасности Austrian Airlines продолжает оценивать ситуацию вместе со службой безопасности Lufthansa, национальными и международными ведомствами. Как только мы будем обладать детальной информацией, мы решим, когда сможем возобновить иранские рейсы", - отметили в компании.

8 января Министерство иностранных дел Австрии предостерегло от посещения Ирана без острой необходимости. 6 января власти Австрии рекомендовали австрийцам не посещать Ирак, закрыли посольство в Багдаде, а также объявили о повышенном уровне угрозы безопасности при посещении Ирана.

Ситуация в регионе накалилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Журнал Newsweek и другие ведущие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что лайнер мог быть по ошибке сбит иранской стороной. При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что иранские эксперты отказались от версии о возможном ракетном ударе по самолету.