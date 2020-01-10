Росстат рассказал, какие товары подорожали в 2019 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%, говорится в материалах Росстата. Таким образом, статслужба подтвердила свою предварительную оценку инфляции за прошедший год. Для сравнения, по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, в том числе в декабре 2018 года - 0,8%.

Продовольственные товары в 2019 году стали дороже на 2,6% (в декабре цены на них выросли на 0,7% к ноябрю 2019 года), непродовольственные товары подорожали за год на 3% (в декабре - на 0,1%), услуги - на 3,8% (на 0,2% в декабре).

Крупы, овощи, фрукты

В декабре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на гречневую крупу. Так, в 20 субъектах РФ она подорожала на 9,0% и более, заметнее всего в Еврейской автономной области и Приморском крае - на 18,7% и 18,1% соответственно.

Кроме того, значительно подорожали огурцы - на 27,6%, помидоры - на 11%, виноград - на 5,4%, чеснок - на 4%.

При этом в большинстве регионов снизились цены на пшено, в 18 субъектах - на 7,0% и более. Существеннее всего в Республике Алтай и Еврейской автономной области - на 20,6% и 14,1% соответственно. А также на апельсины - в среднем на 2,8%.

Медикаменты и топливо

В декабре среди наблюдаемых непродовольственных товаров заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, настойка пустырника и линекс стали дороже на 2,6% и 2,3% соответственно. Йод подорожал на 1,8%, корвалол - на 1,7%, поливитамины с макро- и микроэлементами, таурин, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, бромгексин - на 1,1-1,4%. При этом стали дешевле винпоцетин - на 2,7% и термометры медицинские электронные - на 0,4%.

Цены на газовое моторное топливо в декабре выросли на 2,1%, парфюмерно-косметические товары, ковры шерстяные, батарейки электрические типа АА, дизельное топливо, свежесрезанные цветы, светильники потолочные, сигареты с фильтром, ежедневные газеты и отдельные виды мебели подорожали на 0,5-1%.

Телевизоры, персональные компьютеры, холодильники, плиты бытовые, электрочайники, миксеры, блендеры, смартфоны, флеш-накопители USB, отдельные виды одежды и обуви стали дешевле на 0,3-1,1%.

Билеты на поезда

В декабре в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 14,6% и авиаперелеты экономическим классом - на 1,9%.

На 2,4% выросли цены на туристические поездки в Китай, при этом отдых в Испании стал дешевле на 3,1%, в Таиланде - на 2%. На 0,7-0,9% снизились цены на автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, поездки во Францию и Грецию.

Цены на путевки в санатории на территории России, проживание в гостинице, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, отдельные виды услуг междугородной телефонной связи снизились в декабре на 0,3-0,5%. При этом на 0,5-1,5% стали дороже путевки в дома отдыха, пансионаты на территории России, билеты в театры, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, занятия для детей дошкольного возраста, услуги химчисток и прачечных, ксерокопирование документов, отдельные виды медицинских, ветеринарных и ритуальных услуг, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи.