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Грузооборот порта Янпу на Хайнане в 2019 году увеличился на 27,13%

Этот показатель достиг 708 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера)

САНЬЯ /Китай/, 10 января. /ТАСС/. Грузооборот порта Янпу в южной китайской провинции Хайнань в 2019 году увеличился на 27,13% и достиг 708 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера). При этом 99 тыс. TEU от общего объема контейнерного грузопотока пришлось на международные торговые перевозки. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Данный показатель увеличился на 125,7% в годовом исчислении. Общий грузооборот порта Янпу за прошлый год составил 50,15 млн тонн - рост на 19,25%. Международные грузоперевозки возросли на 13,98%, до 27,85 млн тонн. В 2020 году будет продолжена работа, направленная на то, чтобы подготовить порт Янпу к соответствию требованиям, необходимым для обеспечения грузоперевозок на уровне порядка 10 млн TEU ежегодно.

В 2019 году администрацией порта была расширена сеть международных грузоперевозок, которая в настоящее время полностью охватывает все крупные порты Юго-Восточной Азии. За прошедший год удалось запустить четыре новых внутренних и четыре международных маршрута. Таким образом общее их число было доведено до 22.

Китайские власти намерены к 2035 году превратить портовый город Янпу на северо-западе острова Хайнань в ключевой центр по распределению потока товаров из различных регионов КНР в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Порт Янпу при этом будет играть важную роль в реализации плана по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора - проекта Госкомитета по делам развития и реформ КНР, направленного на ускорение и повышение эффективности региональных и глобальных торгово-экономических проектов, на предоставление передовых таможенно-логистических услуг.

Новая зона будет представлять собой уникальную трансграничную ось. Она соединит приграничные с Россией, Казахстаном и Монголией северные регионы Китая с его южными провинциями, обеспечив им выход к территории стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Благодаря этому и путем поэтапного упрощения таможенного режима административно-территориальные единицы КНР с относительно низким валовым региональным продуктом окажутся вовлеченными в глобальный товарооборот.

В 2020 году, согласно прогнозам, объем перевозок грузов через порт Янпу должен превысить 1 млн стандартных контейнеров и в дальнейшем будет постоянно увеличиваться. Уже к 2025 году он сможет превратиться в региональный транспортный узел. Тогда порт начнет обрабатывать до 5 млн контейнеров в год, в то время как портовая зона Бэйбувань, отделяемая от него проливом, сможет пропускать до 10 млн контейнеров. Это позволит разгрузить порты Шанхая и Шэньчжэня, на которые сейчас приходится основная перевалка грузов, отправляемых в страны Юго-Восточной Азии.

Теги
КитайХайнань
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