Эксперт: кооперация российских фермеров позволит им выйти на мировой рынок

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Объединение фермеров России в кооперативы и участие в нацпроектах позволит им выйти на мировой рынок. Такое мнение выразила ТАСС в пятницу в Нальчике член аграрного комитета Госдумы, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Светлана Максимова.

"Это [экспорт продукции] новое для нас направление. Если возьмем Китай, они готовы закупать всю продукцию, но у них тоже есть потребность, чтобы она была безопасной, экологически чистой и поэтому у фермеров в этом отношении есть очень большие перспективы и многие из них уже, к примеру, медовики производят продукцию и Китай у них закупает ее. Фермеры же часто жалуются на то, что у них нет сбыта, а для того, чтобы поставлять продукцию, нужны объемы, а один фермер этого не сможет обеспечить, будет очень дорого, а кооперация дает такую возможность", - сказала Максимова.

По ее определению для того, чтобы наладить экспорт продукции нужно проводить большую работу и ассоциация должна аккумулировать в себе всю информацию. "Узнать какой вид продукции хотела бы, к примеру, поставлять Кабардино-Балкария в ту или иную страну, создать кооператив, а я знаю что в республике уже они созданы, и с помощью министерства сельского хозяйства региона и РФ, ехать, договариваться, предлагать, делать поставки", - добавила она.

По ее данным, фермеры производят 4,1% продукции АПК в стране, столь малый объем объясняется тем, что многие из них перешли в личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На реализацию нацпроекта до 2024 года выделят 481,5 млрд рублей.