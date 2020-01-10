{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: кооперация российских фермеров позволит им выйти на мировой рынок

По словам вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Светланы Максимовой, Китай готов закупать у фермеров экологически чистую продукцию

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Объединение фермеров России в кооперативы и участие в нацпроектах позволит им выйти на мировой рынок. Такое мнение выразила ТАСС в пятницу в Нальчике член аграрного комитета Госдумы, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Светлана Максимова.

"Это [экспорт продукции] новое для нас направление. Если возьмем Китай, они готовы закупать всю продукцию, но у них тоже есть потребность, чтобы она была безопасной, экологически чистой и поэтому у фермеров в этом отношении есть очень большие перспективы и многие из них уже, к примеру, медовики производят продукцию и Китай у них закупает ее. Фермеры же часто жалуются на то, что у них нет сбыта, а для того, чтобы поставлять продукцию, нужны объемы, а один фермер этого не сможет обеспечить, будет очень дорого, а кооперация дает такую возможность", - сказала Максимова.

По ее определению для того, чтобы наладить экспорт продукции нужно проводить большую работу и ассоциация должна аккумулировать в себе всю информацию. "Узнать какой вид продукции хотела бы, к примеру, поставлять Кабардино-Балкария в ту или иную страну, создать кооператив, а я знаю что в республике уже они созданы, и с помощью министерства сельского хозяйства региона и РФ, ехать, договариваться, предлагать, делать поставки", - добавила она.

По ее данным, фермеры производят 4,1% продукции АПК в стране, столь малый объем объясняется тем, что многие из них перешли в личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На реализацию нацпроекта до 2024 года выделят 481,5 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Козак: правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС