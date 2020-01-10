{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Латвия готова рассмотреть вопрос об организации поставок нефти в Белоруссию

Рига ранее уже заявляла, что существует возможность организации транзита сырой нефти с мировых рынков на белорусские нефтеперерабатывающие заводы через латвийские порты
Описание
© REUTERS/Ints Kalnins

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Рига готова рассмотреть вопрос об организации транзитных поставок нефти в Белоруссию в условиях прекращения поставок нефти из России. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс в пятницу, отвечая на вопросы журналистов перед началом в Брюсселе заседания Совета ЕС.

"Да, мы готовы рассмотреть этот вопрос", - сказал он.

Ранее Рига уже заявляла, что существует возможность организации транзита сырой нефти с мировых рынков на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии через латвийские порты. 9 января появилась информация, что Россия и Белоруссия достигли договоренности о поставках первой партии сырой нефти из России, до конца месяца предполагается поставить 600 тыс. тонн.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 года. Загрузка НПЗ была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Источники ТАСС сообщали, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за того, что Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичБелоруссияЛатвияРоссия
Реклама на ТАСС
Козак: правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС