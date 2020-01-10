Латвия готова рассмотреть вопрос об организации поставок нефти в Белоруссию

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Рига готова рассмотреть вопрос об организации транзитных поставок нефти в Белоруссию в условиях прекращения поставок нефти из России. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс в пятницу, отвечая на вопросы журналистов перед началом в Брюсселе заседания Совета ЕС.

"Да, мы готовы рассмотреть этот вопрос", - сказал он.

Ранее Рига уже заявляла, что существует возможность организации транзита сырой нефти с мировых рынков на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии через латвийские порты. 9 января появилась информация, что Россия и Белоруссия достигли договоренности о поставках первой партии сырой нефти из России, до конца месяца предполагается поставить 600 тыс. тонн.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 года. Загрузка НПЗ была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Источники ТАСС сообщали, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за того, что Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти.