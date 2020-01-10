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Козак: правительство России не регулирует цены на нефть для Белоруссии

Вице-премьер уточнил, что это вопрос компаний двух стран

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.

"У нас особенность нефтяной отрасли состоит в том, что она функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются, - сказал Козак. - Это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с "Белнефтегазом".

"Надбавка к цене, которая существовала и которую наши белорусские коллеги хотят централизованно отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской нефтяной отрасли", - подчеркнул вице-премьер. Козак добавил, что "если компании договорятся о том, чтобы поставлять по какой-то другой цене, они договорятся". "Мы не будем препятствовать, мы будем приветствовать это, - отметил вице-премьер. - Если не договорятся, мы не можем вмешиваться, у нас административного регулирования цен на нефть нет, там действует рыночный механизм".

При этом Козак напомнил, что для сдерживания роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке в России используются рыночные механизмы в виде обратного акциза и демпфера. Он заметил, что Белоруссия может также использовать такие механизмы, если у нее для этого есть финансовые возможности.

Сложности поставок

График поставок российской нефти в Белоруссию подписан, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти, сообщил в пятницу ТАСС источник, знакомый с переговорами компаний. По его словам, график подписан, маршрутных поручений еще нет, но в Белоруссию будет поставлено еще около 600 тыс. тонн.

Ранее в концерне "Белнефтехим" сообщили, что Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии, в ближайшее время в республику поступят необходимые объемы сырья для безостановочной работы белорусских НПЗ в январе. Затем официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин подтвердил, что в настоящий момент оформляются документы по поставке 133 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке - ОАО "Нафтан".

Источник ранее сообщал ТАСС, что поставку нефти в Белоруссию осуществят две российские компании, основной объем придется на "Русснефть".

Представитель "Сафмар", в которую входит "Русснефть" сообщил ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному министерством энергетике РФ графику.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 года. Загрузка НПЗ была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. В Минске рассчитывают, что в январе на НПЗ поступит около 650 тыс. тонн нефти.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Источники ТАСС сообщали, что проблема с поставками российской нефти возникла из-за того, что Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичБелоруссияРоссия
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