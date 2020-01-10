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Севастопольский морской порт останется в собственности города

Врио губернатора города Михаил Развожаев сообщил, что порт будут развивать как единый хозяйственный организм

ЯЛТА /Республика Крым/, 10 января. /ТАСС/. Севастопольский морской порт не будет передан в федеральную собственность и останется в ведении города, сообщил журналистам в пятницу врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел президент России Владимир Путин.

Из-за введенных рядом стран санкций для предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров объем перевалки грузов Севморпорта сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. по итогам 2018 года. Порт планировалось передать в федеральную собственность, но после смены руководства города в июле 2019 года это решение было пересмотрено. Городские власти занялись разработкой стратегии развития Севморпорта, проводится инвентаризация имущественного комплекса.

"Важное для Севастополя решение было принято - мы не будем федерализировать Севастопольский морской порт. Президент поддержал сегодня министерство транспорта. Он [Севморпорт] останется в ведении города, и мы попробуем его развивать как единый хозяйственный организм", - сказал Развожаев.

Он выразил надежду, что "порт сможет получить новый импульс развития" и станет точкой роста для экономики города благодаря запуску грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту, который запланирован на 1 июля 2020 года.

Сообщалось, что одним из основных направлений для развития порта власти Севастополя видят организацию грузовых перевозок, в первую очередь, в Сирию. В начале 2019 года власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируется совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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