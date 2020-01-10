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Трамп посетит Всемирный экономический форум в Давосе

Он пройдет с 21 по 24 января

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Эту информацию подтвердил корреспонденту ТАСС в пятницу представитель администрации США высокого ранга.

"Президент будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме", - сказал он.

В начале января Белый дом сообщал, что американскую делегацию на ВЭФ возглавит министр финансов США Стивен Мнучин, а в ее состав войдут в том числе министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.

В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
СШАШвейцарияТрамп, Дональд
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